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البيت الأبيض يبرر قراره بمنع فاوتشي من الشهادة أمام الكونغرس

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فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية دبي - بواسطة محمد فارس © Getty فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية قال البيت الأبيض الجمعة إن المسؤول الصحي الكبير أنتوني فاوتشي لن يدلي بشهادته هذا الأسبوع أمام لجنة بالكونغرس تنظر في إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة جائحة فيروس .

واعتبر البيت الأبيض أن قيام أفراد يشاركون في إجراءات مواجهة الوباء بالإدلاء بشهاداتهم أمرا "غير مثمر".

وأصدر البيت الأبيض بيانا بالبريد الإلكتروني بعد أن قال متحدث باسم لجنة مجلس النواب التي تعقد جلسة الاستماع إن مسؤولي إدارة ترامب أبلغوا اللجنة بأن فاوتشي لن يدلي بشهادته.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري ببيان جاء فيه: "بينما تواصل إدارة ترامب رد حكومتها بالكامل على ، بما في ذلك فتح أمريكا بأمان مرة أخرى والإسراع بتطوير لقاح، فمن غير المثمر جعل أفراد بعينهم يشاركون في تلك الجهود، يمثلون أمام جلسات استماع في الكونغرس... نحن ملتزمون بالعمل مع الكونغرس لتقديم الشهادة في الوقت المناسب".

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من جانبه قال المتحدث إيفان هولاندر إن لجنة فرعية للمخصصات بمجلس النواب تشرف على البرامج الصحية طلبت شهادة فاوتشي في جلسة استماع تعقد في السادس من مايو.

وكان فاوتشي وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أحد الخبراء الطبيين الرئيسيين الذين ساعدوا في توجيه رد الولايات المتحدة على الفيروس شديد العدوى.

شاهد ايضًا: أنتوني فاوتشي مرجع أميركا الأول في مواجهة كورونا

مقدم من سكاي نيوز

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أنتوني فاوتشي مرجع أميركا الأول في مواجهة كورونا

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واصطدم ترامب مرارا مع مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بسبب تحركاته للتحقيق في أفعاله أو أفعال إدارته.

وانتقد الديمقراطيون ترامب قائلين إنه أخفق في وضع خطة شاملة وفعالة لإجراء فحوصات للأمريكيين للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وتتبع المخالطين للمصابين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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