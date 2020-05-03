البورصة المصرية تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
شهد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجعا حادا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث هبط بنسبة 1.89% إلى مستوى 10354 نقطة.
كما انخفض أيضا مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.3%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10554 نقطة خلال تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.
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