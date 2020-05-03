بالصور.. تطهير وتعقيم مجمع محاكم بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عاطف عيسى، اليوم الأحد، أعمال تطهير وتعقيم عدد من منشآت المحافظة، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنتهجها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة عن تطهير وتعقيم مجمع محاكم بورسعيد وما يضمه من قاعات المحاكمة، غرفة المحاميين، مكاتب القضاة والموظفين، مكاتب النيابة، استراحات المواطنين، والمنطقة المحيطة بالمجمع.
من جانبه، ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين الالتزام بتعليمات الدولة، والبعد عن التجمعات، وعدم التكالب على الأسواق، حفاظا على صحتهم، مؤكدا على أنه جرى تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت الحيوية والطرق والمستشفيات خلال شهر رمضان المبارك عن طريق 14 طاقما فنيا يجوبون كافة أنحاء المحافظة على مدى اليوم.
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