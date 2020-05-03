محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد نعمان علي، حملة مكبرة، صباح اليوم الأحد، لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات، ومحلات وعربات تقديم المشروبات الساخنة، بقرارات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة التي شاركت بها شرطة المرافق عن غلق وتشميع 4 محلات لتقديم المشروبات الساخنة بشارع الجمهورية، وشارع محمود صدقي وطنطا، وذلك لقيامهم بمخالفة القرارات الاحترازية، وكذلك عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والوقائية.
وتحررت محاضر تجاه أصحاب المحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع استكمال الحملات، حرصا على صحة المواطنين من انتقال العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تشميع 4 محلات لتقديم المشروبات الساخنة في بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.