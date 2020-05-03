بالصور.. تشميع 4 محلات لتقديم المشروبات الساخنة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الشرق بمحافظة بورسعيد، برئاسة العميد نعمان علي، حملة مكبرة، صباح اليوم الأحد، لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والكافتيريات، ومحلات وعربات تقديم المشروبات الساخنة، بقرارات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة التي شاركت بها شرطة المرافق عن غلق وتشميع 4 محلات لتقديم المشروبات الساخنة بشارع الجمهورية، وشارع محمود صدقي وطنطا، وذلك لقيامهم بمخالفة القرارات الاحترازية، وكذلك عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والوقائية.

وتحررت محاضر تجاه أصحاب المحلات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مع استكمال الحملات، حرصا على صحة المواطنين من انتقال العدوى.