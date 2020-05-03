محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الجو ستكون لطيفة على مدار اليومين المقبلين، وأنه رغم ارتفاع الحرارة يوجد نسمات من الهواء تقلل الإحساس بها.
وأضاف شاهين لمصراوي، إن درجات الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من عام بحوالي 4 درجات، يكون لطيف على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة شديد الحرارة على الصعيد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.
وتابع: "تتجاوز درجات الحرارة على جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة، وتصل لـ 38 درجة عى شمال الصعيد، والقاهرة تتراوح بين 31 إلى 33 وستكون على هذا المعدل خلال الـ72 ساعة المقبلة".
وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى وجود نشاط للرياح على أغلب المناطق سيقلل الإحساس بدرجات الحرارة، لكن طاهرة الشبورة المائية ستكون الأكثر تأثيرا خاصة على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، كما أنها ستعيق الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر وتبدأ في التلاشي عند العاشرة صباحا ومع سطوع أشعة الشمس.
وحذر شاهين، من تخيف الملابس خلال فترات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ يتجاوز الـ10 درجات، لافتًا إلى أن نوعية الملابس في الليل لابد أن تختلف عن الملابس وقت الظهيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تتجاوز الـ40 درجة بعض المناطق.. الأرصاد: حرارة فوق المعدل الطبيعي خلال 72 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.