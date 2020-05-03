الكونجرس الأمريكي يستأنف جلساته وفق ارشادات صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

أعلن المسؤول الطبي في الكونجرس الأمريكي، اليوم الأحد، عن إمكانية عودة المجلس بغرفتيه، الشيوخ والنواب، إلى الانعقاد بدء من الاثنين المقبل، وفق مجموعة إرشادات صحية معينة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وهو من ولاية كاليفورنيا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" ـ إنه يجب استئناف المجلس جلساته طالما يجري اتباع الاحتياطات اللازمة.

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وأضاف ماكونيل ـ في بيان ـ أن "العمال الأمريكيين في القطاعات الأساسية يتبعون نصائح الخبراء ويتخذون احتياطات جديدة بينما يواصلون أعمالهم"، موضحا "ابتداء من يوم الاثنين، سيفعل مجلس الشيوخ نفس الامر وهناك أعمال مهمة تنتظرنا".

وأصدر طبيب الكونجرس براين موناهان إرشادات صحية أول أمس الجمعة تحدد كيفية عودة مجلس الشيوخ للانعقاد مع بداية الأسبوع، مشترطا أن يرتدي الأعضاء والموظفون الكمامات الواقية.

وسيعود مجلس الشيوخ للانعقاد الاثنين المقبل، رغم أن واشنطن العاصمة لم تصل بعد إلى ذروتها في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.