شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، عن شفاء 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 1776، حسبما افادتشبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها ، صباح اليوم الاحد،.
وكان " الصباح " صرح لوكالة الأنباءالكويتية (كونا) بإن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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