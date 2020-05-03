الجيش الإسرائيلي يعتقل 5 أشخاص حاولوا التسلل عبر حدود لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه قبض على 5 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان إلى إسرائيل الليلة الماضية، عبر اجتياز السياج الأمني.

وكتب المتحدث باسم الجيش، أفخاي أدرعي، عبر "تويتر" إنه " خلال ساعات الليلة الماضية كشفت قوات جيش الدفاع 5 أشخاص مشتبه فيهم، وهم يحاولون التسلل من داخل لبنان إلى إسرائيل، حيث تم القبض

عليهم خلال محاولة اجتياز السياج الأمني".

وقال موقع "عرب 48" نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الخمسة الذين اعتقلوا عند الشريط الحدودي، تبين أنهم طالبو لجوء سودانيون، ولاحقا تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى الأراضي اللبنانية.

وكان ناشطون في "حزب الله" قاموا بقص الشريط الحدودي بين

لبنان وإسرائيل في ثلاثة مواقع مختلفة، الشهر الماضي، وعادوا إلى داخل الأراضي اللبنانية من دون أن يلحظهم الجيش الإسرائيلي، ونشرت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لـ"حزب الله" صورا للمواقع التي جرى قص الشريط فيها، فيما حشد الجيش الإسرائيلي المزيد من قواته عند الحدود ورفع جهوزيتها.

وكان الجيش الإسرائيلي استهدف بطائرة مسيرة سيارة تابعة لـ"حزب الله" في 15 أبريل الماضي على الجانب السوري من الحدود السورية اللبنانية، وفق ما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.