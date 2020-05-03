إسرائيل تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ مارس

سجلت السلطات الصحية في إسرائيل أقل من 50 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت خلال آخر 24 ساعة بـ41 حالة جديدة فقط، أي أدنى حصيلة منذ مارس، وبلغت 16193إصابة.
ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في إسرائيل إلى 230 حالة وفاة، بتسجيل ثلاث وفيات جديدة منذ صباح أمس.
وتماثل 9634 شخصا للشفاء من كورونا في إسرائيل حتى الآن، فيما لا يزال 6363 آخرون يتلقون العلاجمن الفيروس، 103 منهم في حالة حرجة، بينهم 82 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأعلنت وزارة التعليم عن إعادة افتتاح 80% من المدارس الابتدائية الحكومية اعتبارا من صباح اليوم، ضمن إطار إجراءات تتخذها السلطات في سبيل تخفيف القيود المفروضة لردع الجائحة.
ولا يشمل ذلك المدارس في المجتمعات العربية التي أعلنت أنها لن تستأنف العمل هذا الأسبوع.
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