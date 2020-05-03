روسيا تسجل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا في يوم

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم. بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم. وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 58 وفاة و10633 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة.

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