روحاني يعلن إعادة فتح المساجد في المناطق المصنفة "بيضاء"

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إعادة فتح المساجد وإقامة صلوات الجمعة اعتبارا من الغد في 132 منطقة مصنفة على أنها "بيضاء" وأقل خطرا لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
وقال روحاني في تصريح اليوم الأحد، إنه
وأوضح الرئيس الإيراني أنه وفقا لتقارير وزارة الصحة فإن المواطنين يطبقون 83% من الإرشادات الصحية في أماكن العمل.
وسجلت إيران تراجعا ملموسا في الأيام الأخيرة في عدد الوفيات وكذلك في الإصابات بفيروس كورونا.
وبحسب وزارة الصحة الإيرانية بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 96448 حالة، فيما توفي 6156 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.
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