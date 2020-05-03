الفلبين تعلق استقبال الرحلات الجوية لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن الفلبين منعت رحلات الركاب القادمة إليها لمدة أسبوع اعتبارا من صباح اليوم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد والمساعدة فى تقليل الضغط على منشآت الحجر الصحي التي تضم حاليا آلافا من الفلبينيين العائدين لبلدهم.
وقالت قوة المهام المعنية بالأمر في بيان "هذا القراريهدف لمنع تكدس منشآت الحجر الصحي لدينا لحماية مواطنينا من خلال منع مزيد من الانتشار لكوفيد-19 وأيضا لضمان تقديم الرعاية الجيدة لمواطنينا العاملين في الخارج لدى وصولهم".
وطبقت الفلبين قيودا على الهجرة والسفر والتجارة والتجمعات العامة في منتصف
وأشارت قوة المهام إلى أن نحو 20 ألف فلبيني من العائدين يخضعون حاليا لحجر صحي إجباري في العاصمة.
ومددت الخطوط الجوية الفلبينية بالفعل تعليق رحلات الركاب المحلية والدولية حتى منتصف مايو.
وسجلت الفلبين 8928 حالة إصابة بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد و603 وفيات.
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