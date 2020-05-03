تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأحد.
وكانت وزارة الصحة فى عمان أعلنت فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، اليوم السبت عن تسجيل (36) حالة إصابة جديدةبمرض فيروس كورونا كوفيد 19 منها (22) حالة لعمانيين، و(14) حالة لغير عمانيين ، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2483) حالة.
وأمس أكدت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (99) حالة إصابة جديدة بفيروس كوروناكوفيد١٩، منها (41) حالة لعمانيين، و(58) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2447) حالة.
وناشدت الوزارة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء العمانية، الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
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