روحاني: لا أحد يعلم متى سينتهي وباء كورونا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الأحد، أنه لا أحد يعلم متى سينتهي وباء كورونا وعلينا الاستعداد للأسوأ، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها.
وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أوضحأن الاتفاق النووي مريض وسيتلاشى في حال تمديد حظر التسلح غير القانوني على إيران.
وكتب شمخاني في تغريدة نشرها على "تويتر":" الاتفاق النووي مريض وسيموت إلى الأبد في حالالالتفاف على القرار الأممي 2231 وتمديد حظر التسلح غير القانوني على إيران".
وتابع شمخاني في التغريدة: "فيروس الحظر هو أداة البيت الأبيض لمواصلة هيمنة أمريكا الآخذة في الأفول. في أي جهة تقف أوروبا، جهة حفظ ماء الوجه وتعزيز السياسة متعددة الجوانب، أم قبول الذل مجددا ودعم السياسة الأحادية؟".
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