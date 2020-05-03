المجتمع العربي: الطلاب لم يعودوا للمدارس في ظل كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدت المدارس العربية التي تداوم عادة، في يوم الأحد، فارغة من الطلاب على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة تدريجيا وبشكل جزئي في البلاد، بدءا من اليوم الأحد، إذ أنه وفقا لقرار الوزارة فإن طلاب الصف الأول ولغاية الثالث الابتدائي وطلاب الحادي عشر والثاني عشر، مع طلاب التعليم الخاص سيعودون لمقاعد الدراسة.

ولقي هذا القرار معارضة شديدة في المجتمع العربي، إذ قررت اللجنة القُطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، والهيئة العربية للطوارئ، واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، عدم العودة إلى المدارس، اليوم، خلافا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، في ظل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في البلدات العربية.

وكانت سكرتارية اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قد قررت، قبل أيام، قبول توصية الهيئات واللجان المهنية والتخصُّصية، بعدم تجديد العملية التربوية وعدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقاً لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع الجاري جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقاً للمستجدات والتطورات.

وجاء القرار، بناءً على توصيات الهيئة العربية للطوارئ واللجان الصحية والتخصُصية والمهنية، المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، وفي إطار الالتزام بالتعليمات والإرشادات وتوجيهات الوقاية والتعقيم، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي.