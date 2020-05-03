اعتقالات بالضفة والقدس واستهداف للصيادين ببحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما فتحت الزوارق الحربية للاحتلال نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر غزة.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من بلدة عزون.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتقلت: الأسير المحرر محمد علي رضوان، ومنصور عاصم سليم، وأكرم تيسير منصور، بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة عزون.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الأحد، سبعة شبان بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت أبوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

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واعتقلت قوات الاحتلال: الأسير المحرر وليد داود عليان، وأدم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزة عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب أكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

بينما في قطاع غزة، فتحت الزوارق الحربية للاحتلال صباح اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

واستهدفت الزوارق مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، وتم ملاحقة عدد من المراكب.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أية أسباب، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة أقل من المسموح لهم فيها بالصيد.