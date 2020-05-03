ميلان يجهز عرضا لإبرام صفقة من ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آيه سي ميلان الإيطالي يجهز عرضا من أجل ضم مهاجم ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست"، فإن ميلان يعد عرضًا بقيمة 35 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت من أجل ضم يوفيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت أن الروسونيري يسعى لتشكيل شراكة بين يوفيتش وأنتي ريبيتش، موضحة أن النادي يرغب في لم شمل الثنائي في سان سيرو.

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ولفتت إلى أن ميلان سيحاول أيضًا ضم ريبيتش في صفقة انتقال دائمة، لاسيما وأنه معار حاليًا من آينتراخت فرانكفورت لمدة عامين.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يرغب في بيع يوفيتش مقابل 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي اشترى به اللاعب من فرانكفورت قبل عام تقريبًا.

ولم ينجح المهاجم الصربي في إيجاد نفسه داخل جدران النادي الملكي، بعدما شارك في 24 مباراة سجل خلالها هدفين وساهم بتقديم تمريرتين حاسمتين.