الجيش الإسرائيلي يطلق سراح 5 سودانيين حاولوا التسلل من لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل الجيش الإسرائيلي 5 أشخاص أثناء محاولتهم التسلل من لبنان إلى إسرائيل، الليلة الماضية. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الخمسة اعتقلوا عند الشريط الحدودي، وتبين أنهم طالبو لجوء سودانيون، ولاحقا تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى الأراضي اللبنانية.
وكان ناشطون في حزب الله قاموا بقص الشريط الحدودي بين لبنان وإسرائيل في ثلاثة مواقع مختلفة، الشهر الماضي، وعادوا إلى داخل الأراضي اللبنانية من دون أن يلحظهم الجيش الإسرائيلي، ونشرت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لحزب الله صورا للمواقع التي جرى قص الشريط فيها.
واعتبر الجيش الإسرائيلي ذلك أنه ردا على الغارات التي ينفذها ضد أهداف لحزب الله وإيران في سورية ولبنان، وقرر حشد مزيد من القوات عند الحدود ورفع حالة تأهبها.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي شن خمسة غارات بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، ضد أهداف في سورية خلال الشهر الماضي، واستهدفت إحداها سيارة جيب تابعة لحزب الله عند كانت تقترب من الحدود السورية - اللبنانية.
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