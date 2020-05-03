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شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة دولية: دبي تجتاز تحديات الشحن باقتدار والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
نجح قطاع الشحن بدبي، سواءً كان جوياً أم بحرياً، بتجاوز كافة التحديات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» في العالم، عبر توفير كميات هائلة من السلع الغذائية والدوائية بين العواصم العالمية، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد والتموين العالمية.
ووفقا للبيان، ذكرت شبكة «يورونيوز» الإعلامية العالمية، أن قطاع الشحن في دبي اضطلع بدوره في تلبية هذه المتطلبات بنجاح باهر، وتصدى لتحديات الفيروس، واجتازها بتفوق واقتدار. وبلغت كمية بضائع الشحن البحري والجوي في المراكز الجمركية للدولة خلال الربع الأول من 2020، نحو 24.3 مليون طن، ما يعكس القدرة والمرونة على العمل في الظروف الاستثنائية.
وفي أحدث مثال على نجاحات دبي في قطاع الشحن خلال الأزمة، تبدأ الإمارات للشحن الجوي، اعتباراً من اليوم، تشغيل خدمة شحن إلى نيوزيلندا، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، للمساعدة على ربط الشركات النيوزيلندية مع أسواقها الرئيسة حول العالم.
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