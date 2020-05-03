مصرع المسؤول المالي للحوثيين في جبهة الضالع و3 من مرافقيه

الأحد 3 مايو 2020

تدور مواجهات وإطلاق نار متبادل بمختلف الأسلحة في جبهة الفاخر وقطاع باب غلق شمال الضالع، وجددت المليشيات الحوثية محاولة التسلل عقب دحر وإحباط محاولتين مساء السبت.



واستهدفت قوات الدروع ثكنة عسكرية في العمق الشمالي لبلدة الفاخر.

كشفت مصادر عسكرية في الضالع تفاصيل عملية نوعية نفذتها وحدات الدروع في القوات الجنوبية بجبهات العمق الشمالي الغربي.

وأوردت المصادر "معلومات حصرية ودقيقة تؤكد هلاك القيادي الحوثي، المدعو أبو أحمد البخيتي، وهو من كبار قياديي جبهات المليشيات بالضالع ويشغل منصب المسؤول المالي لجبهة المليشيات بالضالع".

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وأشارت المصادر أن المليشيات تتحفظ على جثة البخيتي وثلاثة من مرافقيه بعد أن لقوا حتفهم إثر عملية استباقية نوعية نفذتها وحدة متخصصة من سلاح الدروع بالقوات الجنوبية خلال ال48 ساعة الماضية.

وبحسب القيادي في اللواء 30 مدرع النقيب محمد أحمد قايد البدشي، فإن المليشيات منيت بنكبة عسكرية جديدة، في الوقت الذي تواصل فيه القوات الجنوبية زخم انتصاراتها البطولية كل يوم.

وتمكنت القوات الجنوبية والقوات المشتركة من إحباط عمليتي تسلل للحوثيين بقطاع الفاخر عقب مواجهات دارت بمختلف الأسلحة أسفرت عن قتلى وجرحى حوثيين واستشهاد الجندي في اللواء 30 نصر البكري .

وأكد إعلام اللواء 30 أن المليشيات قامت مساء أمس بقصف منازل المواطنين في قرى سليم وحمان وبشكل عشوائي وهمجي مخلفة الرعب بين الأطفال والنساء، وذلك بعد تلقيها ضربات موجعه على يد قوات الجيش والحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في مختلف جبهات القتال شمال وغرب جبهات الضالع المشتعلة