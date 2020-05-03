ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 162700 والوفيات 6600

الأحد 3 مايو 2020

ارتفعت حصيلة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في ألمانيا مساء أمس السبت إلى أكثر من 162700 شخص، في حين كانت حصيلة أول أمس في نفس التوقيت (الثامنة والربع مساء) 161900 حالة عدوى.



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وتوفي حتى الآن في سائر ألمانيا بعدوى كورونا ما لا يقل عن 6659 شخصا (حصيلة أول أمس لذات التوقيت بلغت 6601).

جاء ذلك في إحصاء شامل تقوم به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) تراعي فيه آخر البيانات التي تصدر عن الولايات الألمانية.