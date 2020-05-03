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تسجيل 4970 إصابة جديدة بكورونا و421 وفاة في البرازيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 3 مايو 2020

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

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وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559، بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750.

 

وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4 في المئة أمس السبت مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بنحو 6.7 في المئة.

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