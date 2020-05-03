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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 3 وفيات و8 إصابات جديدة بكورونا في اليونان والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
أعلنت السلطات اليونانية أمس السبت تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة من بين المصابين بمرض كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكرت أنه بذلك يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 143 شخصا، بينهم 106 رجال و37 امرأة، ويبلغ متوسط أعمارهم 74 عاما.
وأضافت السلطات أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات إلى 2620 شخصا.
يشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ اليونان يوم غد الاثنين 4 مايو تخفيف القيود المفروضة على مواطنيها، حيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء الماضي أن بلاده ستبدأ تدريجيا في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
يشار إلى أن اليونان سجلت أقل معدل وفيات في الاتحاد الأوروبي جراء فيروس كورونا بنسبة 27ر1% لكل 100 ألف شخص، وفقا لأبحاث جامعة جونز هوبكنز.
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