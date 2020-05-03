اخبار العالم

محافظ حضرموت يلغي قرار حظر التجول المقرر تفعيله الليلة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يلغي قرار حظر التجول المقرر تفعيله الليلة والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020

أعلن محافظ حضرموت، فرج البحسني، مساء السبت، إلغاء القرار السابق الذي يقضي بفرض حظر تجول في مدريات حضرموت ابتداء من يوم مساء هذا اليوم الأحد 3 مايو/أيار الجاري.

 

ويأتي هذا القرار استجابة من المحافظ لمعاناة المواطن في حضرموت، بعد مناشدات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغائه لاستمرار الحياة والحركة التجارية، التي تراجعت بفعل الحظر السابق في العاشر من إبريل/نيسان الماضي إثر إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد (كوفيد - 19) في مدينة الشحر الشرقية.

Advertisements

 

وأشارت مصادر أن منافذ حضرموت جرى إغلاقها قبل ثلاث أربع ساعات من الآن.

 

ويوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان الماضي، تم الإعلان عن 5 حالات إصابة بكورونا بعدن، منها حالتا وفاة وثلاثة مصابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ حضرموت يلغي قرار حظر التجول المقرر تفعيله الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا