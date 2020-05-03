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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يلغي قرار حظر التجول المقرر تفعيله الليلة والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
أعلن محافظ حضرموت، فرج البحسني، مساء السبت، إلغاء القرار السابق الذي يقضي بفرض حظر تجول في مدريات حضرموت ابتداء من يوم مساء هذا اليوم الأحد 3 مايو/أيار الجاري.
ويأتي هذا القرار استجابة من المحافظ لمعاناة المواطن في حضرموت، بعد مناشدات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإلغائه لاستمرار الحياة والحركة التجارية، التي تراجعت بفعل الحظر السابق في العاشر من إبريل/نيسان الماضي إثر إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد (كوفيد - 19) في مدينة الشحر الشرقية.
وأشارت مصادر أن منافذ حضرموت جرى إغلاقها قبل ثلاث أربع ساعات من الآن.
ويوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان الماضي، تم الإعلان عن 5 حالات إصابة بكورونا بعدن، منها حالتا وفاة وثلاثة مصابين.
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