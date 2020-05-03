شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 370 إصابة جديدة بكورونا في بنما والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020 قالت وزارة الصحة في بنما إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7090 فضلا عن 197 حالة وفاة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.

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