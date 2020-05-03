اليمن.. قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقّد أبطال الجيش في جبهة قانية

الأحد 3 مايو 2020

تفقّد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، ابطال الجيش الوطني في ميادين الشرف والبطولة بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء.



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واطلع قائد المنطقة العسكرية، خلال الزيارة، على أحوال الأبطال في المواقع الأمامية بالجبهة..مشيداً بادوارهم البطولية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

كما اطلع اللواء الحبيشي، ومعه قائد محور البيضاء العميد الركن عبدالرب الأصبحي، على الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية في المحور..مشدداً على الاستعداد ورفع الجاهزية.