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13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:00 صباحًا, 3 مايو 2020 م

المناطق - واس

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد أمس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 10793 حالة.
وأوضحت المصادر أن الأمر يتعلق ب10 إصابات وافدة على البلاد من الخارج، و3 إصابات محلية المصدر، مشيرة إلى أن عدد الإصابات الجديدة ظل أقل من 20 حالة لليوم الـ16 على التوالي منذ 18 أبريل الماضي.
وأضافت أنه من بين الـ10 إصابات الوافدة من الخارج، تم اكتشاف 5 حالات أثناء عملية الحجر الصحي في المطارات، فيما تم الابلاغ عن حالتين في كل من سيول وإقليم كيونغ كي، وحالة واحدة في دايغو. أما الإصابات الثلاث محلية المصدر، فتم تسجيلها في دايغو.
ولم تسجل كوريا الجنوبية أية حالة وفاة أمس ليستقر مجموع الوفيات جراء جائحة كوفيد-19 في 250 حالة.
وقالت السلطات الصحية الكورية إن عدد حالات التعافي زاد بمقدار 60 حالة إلى 9183 حالة، لترتفع نسبة الشفاء إلى 85.1 بالمئة.

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