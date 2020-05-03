شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 162496 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:55 صباحًا, 3 مايو 2020 م المناطق - واس أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 793 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 162496.

وزاد عدد حالات الوفاة 74 حالة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649.

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