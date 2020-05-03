شكرا لقرائتكم خبر عن غناسينغبي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المحكمة الدستورية التوغولية في بيان، أن الرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي، الفائز في انتخابات 22 فبراير الماضي، بعد حصوله على 70.78 ٪ من أصوات الناخبين، سيودي اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم.

وأكد البيان أن المراسم التي ستجرى بهذه المناسبة، ستشهد حدا أدنى من الحضور بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19".

يشار إلى أن غابريال أغبيومي كودجو الذي احتل المركز الثاني برصيد 19.45 ٪ من الأصوات، يطعن في نتائج الانتخابات، وتم وضعه الأسبوع الماضي تحت الرقابة القضائية، بعد اعتقاله من قبل الأمن.