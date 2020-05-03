اخبار العالم

غناسينغبي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتوجو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غناسينغبي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتوجو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المحكمة الدستورية التوغولية في بيان، أن الرئيس فور إسوزيمنا غناسينغبي، الفائز في انتخابات 22 فبراير الماضي، بعد حصوله على 70.78 ٪ من أصوات الناخبين، سيودي اليمين الدستورية بعد ظهر اليوم.

وأكد البيان أن المراسم التي ستجرى بهذه المناسبة، ستشهد حدا أدنى من الحضور بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي كوفيد-19".

يشار إلى أن غابريال أغبيومي كودجو الذي احتل المركز الثاني برصيد 19.45 ٪ من الأصوات، يطعن في نتائج الانتخابات، وتم وضعه الأسبوع الماضي تحت الرقابة القضائية، بعد اعتقاله من قبل الأمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غناسينغبي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لتوجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا