شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب تايوان والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر هز المنطقة البحرية قبالة محافظة تايتونغ بتايوان صباح اليوم الاحد.

وتم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 23.29 درجة شمالا وخط طول 121.60 درجة شرقا، وعلى عمق 40 كيلومترا، حسب المركز.