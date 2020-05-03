"لنتحدى كورونا".. حملة إعلامية عربية لمواجهة "كوفيد-19"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت الهيئة العربية للبث الفضائي حملة "لنتحدى كورونا"، عبر ما يزيد على 15 قناة فضائية عربية، بالتعاون مع الاتحاد العام للمنتجين العرب، وبالتنسيق مع إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب- قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.



وتأتي هذه الحملة إيماناً بأهمية العمل الإعلامي العربي المشترك في ظل الحالة الاستثنائية التي يعيشها العالم بالتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وأكد الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، اهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومتابعتها المستمرة للإجراءات التي تقوم بها الدول الأعضاء في مواجهة هذا الوباء.

وقال محمد العضايلة، رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي، إن هذه الحملة تأتي ضمن سعي الهيئة المتواصل للتواجد على الساحة الإعلامية العربية، وتقديم كل ما يساهم في الارتقاء بهذا القطاع، بالإضافة لسعيها الدائم للمساهمة في تعزيز الوعي لدى المواطن العربي.

من جهته، أشار الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب، إلى أن الحملة تتضمن تدشين منصة موحدة على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، لننشر من خلالها رسائل توعوية وتثقيفية في الدول العربية، ويقوم فريق الشبكة بمهمة إيصالها إلى الجمهور المستهدف، ورصد ردود الفعل، وجمع استبيانات وتقديمها للدول، لاتخاذ قرارات تطويرية مناسبة بما يخدم المجتمع.