ألمانيا تدعو للحذر مع رفع قيود حظر السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لتوخي، الأحد، من التسرع في رفع القيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقال ماس، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "عندما لا يتمكن الناس فقط من مجرد السفر للخارج مرة أخرى، بل أيضا يعودون بطريقة آمنة بما فيه الكفاية، في ذلك الوقت يمكننا أن نتراجع عن تحذيرات السفر خطوة بخطوة".

وشدد على ضرورة عدم السماح بأن تكون هذه الخطوات متسرعة، موضحا أنه لا يمكن إعادة ربع مليون شخص آخر من عطلاتهم مرة أخرى هذا الصيف.

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وبعد أن انتشرت قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا على نطاق واسع في مارس/آذار الماضي، أعادت ألمانيا ما لا يقل عن 225 ألفا من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، الأمر الذي وصفته وزارة الخارجية بأنها أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد.

وحول الحدود الداخلية لأوروبا، شدد الوزير الألماني على ضرورة ألا تظل مغلقة ليوم واحد بعد انتهاء الخطر.

وقال ماس: "لكن في حالة إعادة فتح الحدود، يجب على حكومة ألمانيا التصرف بطريقة منظمة ومنسقة، حتى لا يتعرض التقدم الذي تحقق في مكافحة الفيروس للخطر، من أجل الحفاظ على ما ضحينا من أجله بجزء من حياتنا الطبيعية في الأسابيع القليلة الماضية".

وأبقت وزارة الخارجية الألمانية على العمل بتحذير السفر على مستوى العالم، والذي تم تمديده الأربعاء الماضي حتى منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وأعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، الأحد، تسجيل 74 وفاة و793 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.