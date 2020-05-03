شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 4970 إصابة جديدة بكورونا و421 وفاة في البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس السبت إنها سجلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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وبلغ إجمالي الإصابات في البرازيل 95559، بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750.

وزادت حالات الإصابة الجديدة بنحو 5.4 في المئة أمس السبت مقارنة باليوم السابق، بينما زادت الوفيات بنحو 6.7 في المئة.