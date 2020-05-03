شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة شكر لمحمد بن راشد من جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشر حساب جناح المملكة المتحدة في إكسبو دبي، عبر حسابه الرسمي على انستغرام، رسالة شكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك على المساعدات العاجلة التي أمر بها سموه لدعم القطاع الصحي في بريطانيا، لتوفير 60 طناً من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هناك.



وتضمنت الرسالة دعوة مفادها: «نتطلع للقاء سموكم في جناح المملكة المتحدة عند افتتاح إكسبو دبي تقديراً للعلاقات طويلة الأمد بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة».

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