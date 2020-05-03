الجيش الليبي يأسر ١٥ إرهابيا من مليشيات مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي، السبت، القبض على ١٥ إرهابياً من المليشيات أثناء الاشتباكات بالمنطقة الغربية الليبية.



وقال مصدر عسكري ليبي إن قوات الجيش أسرت في عملية عسكرية نوعية عدد 15 عنصراً من قادة مليشيات مصراتة أحدهم كان مسؤولاً عن عمليات تعذيب وقتل وتنكيل بأهالي مدينة تاورغاء ويدعى "سالم الجاهل".

وتابع أن من بين الأسرى أيضاً القيادي المليشياوي علي الواكشي، وهو مسؤول أيضاً عن كثير من عمليات الخطف والقتل، ومن سكان منطقة "القوشي".

كما كان، بحسب المصدر، مساعداً مقرباً جداً من القيادي المعروف "شريخان" الذي قتل في عملية للجيش الليبي في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وأن المعتقلين موجودون حالياً بأحد السجون التابعة للجيش الليبي، وتم حصر الجرائم التي ارتكبوها وتسليمها إلى جهات الاختصاص.

وأكد المصدر أنه بناء على اعترافات الأسرى، الذين تم القبض عليهم خلال عمليات القوات المسلحة، سيتم الإعلان قريباً عن أماكن دفن جثث عدد من المفقودين من مدينة تاورغاء.

وعلى صعيد آخر قال المنذر الخرطوش عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، إن القوات تمكنت من القضاء على ما يقرب من 3000 مرتزق دخلوا ليبيا منذ أبريل/نيسان 2019.

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وأضاف الخرطوش، في تصريح خاص لـ "العين الاخبارية"، أن عدد الجرحى والقتلى من المليشيات والمرتزقة تجاوز، خلال شهري أبريل/نيسان ومارس/آذار، 370.

وأكد الخرطوش أن الجيش الليبي تمكن من العثور على 18 جثة متحللة للمرتزقة السوريين في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

واختتم الخرطوش أن الجيش الليبي تصدى للمليشيات في محور مشروع الهضبة، وخلال الأيام المقبلة ستكون أغلب اجزاء أبوسليم تحت سيطرتنا.

وكان النظام التركي زعم في يناير/كانون الثاني الماضي أن تركيا أرسلت 35 جندياً فقط إلى ليبيا دعماً للمليشيات الإرهابية، وزعم أن جنوده لن يشاركوا في المعارك.

كما أعلن الجيش الليبي مقتل 4 جنود أتراك في قصف مدفعي استهدف سفينة تنقل أسلحة لمليشيات طرابلس ونتج عنه مقتل الجنرال خليل سوسيال عضو هيئة أركان الجيش التركي وقائد القوات التركية في ليبيا.‎

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، أعلن اللواء المبروك الغزوي قائد عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي، مقتل 10 جنود أتراك في قصف مدفعي نفذه الجيش الليبي.

وفي منتصف مارس/آذار، أعلن الجيش الليبي مقتل 16 جندياً تركياً في قصف لسلاح الجو الليبي استهدف غرفة عمليات في مطار الكلية الجوية مصراتة.

وتشير تقارير إلى أن أردوغان أرسل مؤخراً ما يقارب الـ7000 من المرتزقة السوريين من إدلب نحو ليبيا للقتال مع المليشيات الإرهابية.