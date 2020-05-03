"النواب الليبي": ندعم حفتر ولا نثق بالسراج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، السبت، إن المجلس في حل من الاتفاق السياسي وإنه لم يمنح حكومة الوفاق غير الشرعية الثقة في أي يوم من الأيام.



‎وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في بيان، وفقا لــ "العين الاخبارية"، أن الجماعات التكفيرية والموالين لها والداعمين يسعون لشق الصف الوطني المتمثل في الجيش الليبي ومجلس النواب الليبي بهدف تدويل الأزمة وتحويل ليبيا ساحة للصراع طويل الأمد.

وجدد البيان دعم مجلس النواب الليبي للقيادة العامة للجيش الليبي بهدف تحرير ليبيا من التنظيمات والجماعات المتطرفة وضد الذين يسعون لخرق الصف الوطني وتفتيت النسيج الاجتماعي الليبي.

Advertisements

ودعا أبناء الشعب الليبي إلى التمسك بالثوابت الوطنية وهي مكافحة الإرهاب وتحرير العاصمة وإيقاف تدفق المرتزقة والإرهابيين‎.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي قد أكد أن القيادة العامة للجيش برئاسة المشير خليفة حفتر ستصدر خارطة الطريق لإدارة البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة بعد صدور مئات من بيانات التفويض وردت للقيادة العامة.

وأعلن حفتر، الإثنين الماضي، استجابة الجيش الليبي لإرادة الشعب في تفويضه لتسيير شؤون البلاد.

وجاء الإعلان عقب توالي البيانات والبرقيات من المدن الليبية والهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الليبية لتفويض المؤسسة العسكرية الليبية لإدارة البلاد مرحليا.