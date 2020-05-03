إطلاق نار في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تبادل حراس في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين إطلاق النار صباح الأحد، دون أنباء عن إصابات.



وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، في بيان، إن "عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية، تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود".

وأضافت أن "كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

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وتمتد المنطقة منزوعة السلاح على 248 كلم، وتسمى الأرض المحظورة، إذ تنتشر فيها حواجز معزولة بالسياج المكهرب وحقول ألغام وجدران مضادة للدبابات، لفرض السلام بين البلدين ومنع حدوث مناوشات عسكرية قد تفضي لكارثة دولية.

المنطقة التي تقع على بُعد عشرات الكيلومترات شمال سيؤول ويبلغ عرضها 4 كلم، تحول دون اندلاع حرب قد تجر في آتونها أطراف دولية كبرى، كما أنها مساحة حافظت على حالة من ترقب السلام دامت لعقود.

وتُعد المنطقة منزوعة السلاح بمثابة أرض محظورة تقع على بُعد 30 ميلاً إلى الشمال من سيؤول، وقد تأسست في اتفاقية الهدنة الحربية الكورية في 1953.

ويختلف جانب كوريا الشمالية عن الجنوبية، إذ تتضمن الجهة الشمالية، منتزه "ملاهي" خارج المنطقة منزوعة السلاح، ما يجعلها مختلفة فعلياً عن تاريخ المنطقة الهادئ والمظلم.

وتتضمن المنطقة نقطتين أساسيتين: بانمونجوم ومركز المراقبة، الذي يطل على حاجز كوريا الجنوبية المضاد للدبابات، بينما تتضمن منطقة نزع السلاح في الجهة الجنوبية والمناطق المجاورة لها، بعض الحدائق، وأبراج المراقبة، والمتاحف.