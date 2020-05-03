جونسون يروي لحظاته الصعبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط وضعتها بلاده في حال وفاته، أثناء فترة علاجه من فيروس كورونا.



وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، الأحد، إن الأطباء الذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بالوباء "كانوا يستعدون لإعلان وفاته" بعدما نُقل إلى العناية الفائقة.

وفي إشارة إلى الفيلم الكوميدي لعام 2017 الذي ركز على الأحداث المحيطة بوفاة الزعيم السوفيتي الراحل جوزيف ستالين أضاف جونسون "كانت لحظة صعبة، ولن أنكرها. كانت لديهم استراتيجية للتعامل مع سيناريو موت ستالين".

وتابع "كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة، كان لدى الأطباء كل أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور".

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وأخبر الصحيفة أنه تساءل "كيف سأخرج من هذا؟"، إلا أنه لم يفكر في أي لحظة بأنه سيموت.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أصيب جونسون (55 عاما) بفيروس كورونا ودخل إلى المستشفى حيث أمضى 3 أيام في العناية المركزة، في حين ظهرت لدى خطيبته (32 عاما) الأعراض نفسها.

وعاد جونسون إلى "داوننج ستريت" منذ نحو أسبوع بعد راحة لعدة أسابيع للتعافي من الفيروس.

وفي أول ظهور له بعد تعافيه من إصابته بالفيروس، الخميس، قال الرجل إن هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز بلاده ذروة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق ربما يتسبب في موجة تفش ثانية ستكون أصعب بكثير.