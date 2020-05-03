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الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة الألف في تونس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة الألف في تونس

متابعات_ الخليج 365

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في تونس عتبة الألف إصابة بعد شهرين من تسجيل أول إصابة في البلاد.

 

وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس السبت أن عدد الإصابات وصل إلى 1009 بعد إجراء أكثر من 24 ألف تحليل مخبري بينما بلغ عدد الوفيات 42.

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وكانت تونس أعلنت عن أول إصابة مؤكدة في الثاني من مارس الماضي من بين الوافدين من الخارج.

 

وإجمالا لم تسجل الإصابات طفرة قوية في تونس، وفي مقابل ذلك أعلنت وزارة الصحة عن 322 حالة شفاء من الفيروس، فيما يتلقى العلاج في المستشفيات 84 شخصا من بينهم 25 في العناية المركزة.

 

وبعد أسابيع من الحجر الصحي العام، الذي بدأ منذ يوم 22 مارس الماضي، تبدأ تونس حجراً صحياً موجه بدءا من يوم غد الاثنين.

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