الإصابات بكورونا تتجاوز عتبة الألف في تونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس عتبة الألف إصابة بعد شهرين من تسجيل أول إصابة في البلاد.



وأعلنت وزارة الصحة مساء أمس السبت أن عدد الإصابات وصل إلى 1009 بعد إجراء أكثر من 24 ألف تحليل مخبري بينما بلغ عدد الوفيات 42.

Advertisements

وكانت تونس أعلنت عن أول إصابة مؤكدة في الثاني من مارس الماضي من بين الوافدين من الخارج.

وإجمالا لم تسجل الإصابات طفرة قوية في تونس، وفي مقابل ذلك أعلنت وزارة الصحة عن 322 حالة شفاء من الفيروس، فيما يتلقى العلاج في المستشفيات 84 شخصا من بينهم 25 في العناية المركزة.

وبعد أسابيع من الحجر الصحي العام، الذي بدأ منذ يوم 22 مارس الماضي، تبدأ تونس حجراً صحياً موجه بدءا من يوم غد الاثنين.