تعقيم 41 مركزاً تجارياً في أبوظبي والبر الرئيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ممثلة بمراكز البلديات الفرعية، حملة لتعقيم مراكز التسوّق الكبرى في أبوظبي والبر الرئيسي ضمن مساهمتها ومشاركتها في برنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية للحد من فيروس «كورونا» وتحصين أفراد المجتمع ضده، وشملت حملة التعقيم ما يقارب 41 مركزاً تجارياً في مختلف مناطق أبوظبي.



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وتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات - «تدوير» وهيئة البيئة، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، والعديد من المؤسسات المعنية. وأكدت البلدية أن هذه الحملة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة باستمرار برنامج التعقيم الوطني ليغطي بالإضافة إلى الشوارع والمماشي وجوانب الطرق وأثاث الطريق، مراكز التسوق في إمارة أبوظبي.

وأوضحت أنه تم التنسيق بين المعنيين في دائرة البلديات والنقل ممثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبين «تدوير» والشركاء الاستراتيجيين، لوضع خطة التعقيم لتشمل كل مراكز التسوّق ضمن نطاق بلدية مدينة أبوظبي، حيث نفذت حملة تعقيم مراكز التسوق من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً، وذلك صوناً لسلامة المتسوقين وحماية لصحتهم، وكون هذا التوقيت يتيح حرية الحركة والعمل لفرق التعقيم بأمان في ظل الغياب الكلي للمتسوقين خلاله.

شملت حملة التعقيم ما يقارب 41 مركزاً تجارياً في مختلف مناطق أبوظبي بواقع 30 مركزاً تجارياً داخل جزيرة أبوظبي ضمن نطاق اختصاصات بلدية مركز المدينة، و11 مركزاً تجارياً في البر الرئيسي، ضمن النطاق الجغرافي لمراكز البلديات الفرعية في مصفح، والشهامة، والوثبة، ومدينة زايد. وأعربت البلدية عن تقديرها لتعاون الجهات المالكة، والتي تدير المراكز التجارية المختلفة مثل مبادلة ولاين انفستمنت وإنتوناشونال كابتل تريدنج وغيرها من الشركات والمؤسسات التي تملك وتدير مراكز التسوق، وهيئة البيئة، إضافة إلى الاستشاريين المتعاقدين مع البلدية مثل تطوير، ودورش، والمقاولين مثل أركو العالمية وشركة «المقاولون الخليجيون».