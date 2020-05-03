شكرا لقرائتكم مصر.. مصادر "العربية" تروي تفاصيل تصفية خلية بئر العبد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نقلت مراسلة "العربية" و"الحدث" بالقاهرة، الأحد، عن مصادر أمنية القول إن خلية بئر العبد، التي تمت تصفيتها مؤخرا، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بدءا من اليوم الأحد.

وكانت الداخلية المصرية أعلنت، في وقت سابق، القضاء على 18 ارهابيا خلال مداهمة بمحيط بئر العبد، كما عثرت على 13 سلاحا آليا و3 عبوات ناسفة إلى جانب الحصول على معلومات عن اختباء عناصر إرهابية في محيط بئر العبد.

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وأضافت مصادر "العربية" و"الحدث" أن جهاز الأمن الوطني قام بجمع معلومات تفصيلية عن العناصر الإرهابية التي تمت تصفيتها، وأن الأجهزة الأمنية قامت بإرسال فريق استطلاع أمني، وبتتبع العناصر الإرهابية وجمع معلومات تفصيلية عن الخلية وبالفعل تم التحرك سريعاً.

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وقالت إن قوات من العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب من وزارة الداخلية وصلوا إلى سيناء منذ أيام وقاموا بتصفية العناصر الإرهابية في عملية استباقية قبل تنفيذ الخلية لعملية إرهابية في سيناء.

المصادر أضافت أن الخلية وُجد بحوزتها كميات كبيرة من الذخيرة وأجهزة لاسلكي، إضافة إلى خطوط غير مصرية، وكميات من الذخيرة وكميات من مواد صناعة المتفجرات، وذلك قبل تنفيذهم للعملية الإرهابية التي كانوا يخططون لها.

كما وُجد بحوزة الخلية أحزمة ناسفة، ومنهم عناصر تمت تصفيتها متورطة في عمليات إرهابية بسيناء.

قيادات أمنية كبرى بوزارة داخلية أشرفت على عملية بئر العبد قبل تنفيذها، بحسب المصادر، التي أضافت أن الخلية الإرهابية خططت لاستهداف الأكمنة والارتكازات الأمنية المختلفة قبل الإفطار، ولكن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مخططهم قبل تنفيذه.