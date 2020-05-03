نعى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، الشهداء الذين راحوا في الحادث الإرهابي الخسيس في بئر العبد، مشيرا إلى أن هذا الحادث سيزيد من الإصرار على محاربة الجماعات المارقة الخارجة على القانون .
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مسلسل الاختيار عمل درامي ضخم جاء في الوقت المناسب، ويكشف الحقائق للمواطنين وأن الشهيد المنسي على حق وعشماوي على باطل.
ولفت إلى أن الاختيار يوضح أمام الرأي العام والعالم فشل الجماعات الإرهابية في اغتياله قبل سنوات بسيارة مفخخة
وقال وزير الداخلية، في تصريحات صحفية عقب نجاته، بسبب قوة السيارة المصفحة أن الهجوم على موكبه بداية لموجة إرهاب مثلما حدث في الثمانينات والتسعينات، وأسفر الحادث عن عدد من الإصابات في صفوف الحراسة الخاصة به، فضلاً عن بتر مشط قدم طفل وكذلك القدم اليمنى لأمين شرطة.
ووصل عدد المصابين في محاولة اغتيال وزير الداخلية 21 مصاباً، بينهم 10 مصابين بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، و11 مصاباً بمستشفى الشرطة، وتتنوع الإصابات بين حروق وكسور وبتر وبعض الإصابات في حالة خطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وزير الداخلية الأسبق عن مسلسل "الاختيار" وكيف نجا من محاولة الإغتيال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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