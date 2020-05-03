عقب ظهور كيم جونج أون.. تتبادل لإطلاق النار بين الكوريتان لأسباب فير معلومة

بعد فترة غياب استمرت نحو 3 أسابيع وظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لأسباب غير معلومة وقع تبادلت لإطلاق النار حول بين الكوريتان في موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد،.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية في الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود.
وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة ومكان كيم، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا وتقريرا يوم السبت عن حضور كيم لافتتاح مصنع أسمدة، وذلك في أول ظهور منذ 11 أبريل .
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