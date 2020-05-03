النشرة: طائرة اسرائيلية من دون طيار تحلق فوق اجواء بيروت والضاحية

افاد مراسل "​الخليج 365​" بأن ​طائرة​ اسرئيلية ​مسيرة​ من دون طيار تحلق فوق اجواء العاصمة اللبنانية ​بيروت​ و​الضاحية الجنوبية​ بشكل دائري وعلى علو متوسط بشكل مكثف صباح اليوم. إضغط للمزيد

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