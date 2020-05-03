عطالله: ليرحم الله لبنان من شر المتقلبين

اشار الوزير السابق غسان عطا لله في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يحرض على الفتن والتطاول على الجيش ال​لبنان​ي ثم يظهر بمظهر الحمل الوديع ليقول بأن الجيش هو الحل؛ يوافق على ​سد بسري​ ويتقاضى أموال الإستملاكات ويفرض على المتعهدين توظيف أتباعه ثم يحرض ​البلديات​ على رفض المشروع ويتلطى خلف ​المجتمع المدني​... ليرحم الله لبنان من شر المتقلبين".

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