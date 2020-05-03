اعلن المتحدث باسم ​الجيش الاسرائيلي​ انه خلال ساعات الليلة الماضية كشفت قوات من الجيش الاسرائيلي 5 أشخاص مشتبه فيهم وهم يحاولون التسلل من داخل ​لبنان​، حيث تم القبض عليهم خلال محاولة اجتياز السياج الأمني.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي: اعتقال 5 أشخاص حاولوا التسلل من لبنان عبر السياج الفاصل ليلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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