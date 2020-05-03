لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، في تعليق له على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "الحملة الوطنية لحماية ​مرج بسري​، الّتي شاركت فيها قوى وجمعيّات ومؤسّسات متنوّعة من ​المجتمع المدني​ والمحلّي، والّتي يُسجَّل لها نفسها الطويل ونضالاتها من أجل وقف مشروع السد، مدعّوة لمتابعة المواجهة، والبناء على كلّ المستجدّات السياسيّة والتشريعيّة المواكبة للهدف، في إطار التكامل والانفتاح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الحملة الوطنية لحماية مرج بسري مدعوة لمتابعة المواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.