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إخلاء كورنيش صور البحري من المواطنين مساء بسبب الازدحام

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أخلت دورية من ​قوى الامن الداخلي​ مساء امس كورنيش مدينة صور البحري، بعد تسجيل ازدحام في فترة ما بعد الافطار، بسبب مخالفة قرار التعبئة العامة، وأيضا بسبب عدم احترام مسافة التباعد، بمؤازرة شرطة بلدية صور، وسطرت عددا من محاضر الضبط في حق مخالفين.

ووجهت ​البلدية​ تحذيرات للمواطنين، ودعتهم الى التقيد بإرشادات التعبئة العامة و​وزارة الصحة​ للحد من تفشي ​فيروس ​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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