إخلاء كورنيش صور البحري من المواطنين مساء بسبب الازدحام

أخلت دورية من ​قوى الامن الداخلي​ مساء امس كورنيش مدينة صور البحري، بعد تسجيل ازدحام في فترة ما بعد الافطار، بسبب مخالفة قرار التعبئة العامة، وأيضا بسبب عدم احترام مسافة التباعد، بمؤازرة شرطة بلدية صور، وسطرت عددا من محاضر الضبط في حق مخالفين.

ووجهت ​البلدية​ تحذيرات للمواطنين، ودعتهم الى التقيد بإرشادات التعبئة العامة و​وزارة الصحة​ للحد من تفشي ​فيروس كورونا​.