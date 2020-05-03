اشارت ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "لطالما كنتُ مع ​الصحافة​ في وجه أي تهديد أو تحكم مادي بها؛ ومن المؤمنين بأن المهنية هي الضابط الأهم في العمل الإعلامي. ومن هذا المنطلق، وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن بأننا سنتوجه قريبا للجسم الإعلامي، كشريك لنا، للوقوف على رأيه بالتعديلات التي نعمل عليها لتحديث قانون الإعلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبد الصمد: سنتوجه قريبا للجسم الإعلامي للوقوف على رأيه بتعديلات قانون الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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