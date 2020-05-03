ثلاث حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" في اليمن ما يرفع عدد المصابين إلى 10

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء "كورونا" في ​اليمن​، أنّ "البلاد سجّلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اثنتان في عدن وواحدة في محافظة تعز، ممّا يرفع عدد المصابين بالفيروس في البلد إلى عشرة، فضلًا عن وفاة شخصين".

وكان قد أفاد محافظ تعز يوم أمس السبت بإغلاق المحافظة لأسبوعين عدا تلقّي البضائع الضروريّة والأغذية لمنع انتشار المرض. كما أمر أيضًا بإغلاق المساجد والأسواق وحظر التجمّعات الكبيرة.

وقد سجّل اليمن أوّل إصابة بمرض "​كوفيد 19​" في محافظة حضرموت في جنوب البلاد في العاشر من نيسان الماضي. وأعلن يوم الأربعاء تسجيل خمس حالات إصابة جديدة في عدن وحالتي وفاة.